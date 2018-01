FBI alerta para ameaça terrorista na convenção democrata O FBI, polícia federal dos EUA, informou que está analisando versões não confirmadas de que um grupo americano planeja atacar os veículos dos meios de comunicação durante a Convenção Nacional do Partido Democrata, que começa segunda-feira em Boston e formalizará a candidatura do senado John Kerry à Casa Branca. Segundo a informação, seriam usados no ataque explosivos ou dispositivos incendiários. O FBI não revelou outros detalhes, como o nome do grupo, ou quando o ataque poderia ser cometido. A convenção durará quatro dias e será realizada no FleetCenter, onde várias unidades móveis das tevês já estão estacionadas. Várias estações de TV planejavam realizar uma reunião hoje para determinar se será necessário adotar medidas de segurança adicionais. As autoridades locais e federais já aumentaram sua vigilância. A Força Conjunta Antiterrorismo de Boston - que coordena as operações de diferentes órgãos policiais - restringiu o acesso de uma área de 2.500 metros quadrados nas imediações do FleetCenter e permitirá que apenas mil pessoas participem de uma manifestação de protesto durante a Convenção Democrata. A área estará delimitada com blocos de concreto e arame farpado.