FBI alerta para ataques suicidas nos EUA Um dia depois de o vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, ter dito que vê como uma "possibilidade real" um novo ataque terrorista de grandes proporções contra os EUA, o diretor do Federal Bureau of Investigations (FBI, a maior das policias federais dos EUA), Robert Mueller, previu que o país será atingido por ataques suicidas como os que se tornaram comuns em Israel. "Creio que veremos isso no futuro, penso que é inevitável", afirmou Mueller, que está sob pressão para explicar a falha do FBI em analisar e fazer conexões entre informações que apurou antes de 11 de setembro sobre as atividades de simpatizantes e militantes da organização Al Qaeda, nos EUA. Mesmo que não tenham sido feitas com essa intenção, as declarações de Cheney e de Mueller sobre futuras ameaças de terrorismo contra os EUA tiraram das manchetes as perguntas incômodas que os democratas passaram a fazer na semana passada, depois que a Casa Branca confirmou informação segundo a qual o presidente George W. Bush foi alertado pela CIA, no dia 6 de agosto de 2001, sobre um possível ataque contra o país por militantes islâmicos ligados a Osama bin Laden. Embora dois terços dos norte-americanos tenham afirmado, em pesquisas de opinião, que a administração deveria ter revelado mais cedo os dados que os serviços de inteligência captaram antes da tragédia, o episódio não parece ter combustível político para enfraquecer Bush, como chegaram a calcular os líderes democratas. Hoje, pela primeira vez em cinco dias, eles deixaram de insistir na criação de uma comissão federal para investigar o comportamento dos serviços de segurança e da administração no processamento de informações que poderiam, teoricamente, ter levado à conspiração que resultou nos ataques ao Pentágono e ao World Trade Center, matando quase 3 mil pessoas. No domingo, Cheney deixou claro que a administração não tem intenção de atender ao pedido dos líderes democratas de dar conhecimento ao Congresso da íntegra da informação que Bush recebeu da CIA, em agosto do ano passado, como parte do relatório diário de inteligência que é a primeira coisa que ele lê. Ele disse que "seria uma erro" dar acesso amplo ao Congresso a esse tipo de informação. "O informe diário de inteligência preparado para o presidente é feito a partir de algumas das operações mais secretas e precisa ser tratado dessa forma", disse Cheney. O documento "nunca foi fornecido ao Congresso, até onde sei", afirmou. O vice-presidente indicou que a administração não se opõe a uma investigação sobre as possíveis falhas dos serviços de inteligência e de segurança antes de 11 de setembro, mas disse que estas devem ser conduzidas pelas comissões especializadas do Senado e da Câmara de Representantes. Mueller, que está precisando mostrar serviço para proteger a imagem arranhada do FBI, informou hoje numa palestra a promotores federais que a bomba montada no sapato do inglês Richard Reid, descoberta a tempo num vôo de Paris para os EUA, em dezembro passado, foi produzida pela Al-Qaeda. Ele disse também que o FBI está aumentando o recrutamento de cientistas para as investigações antiterrorismo e centralizará sua "capacidade analítica". Muller descreveu ainda a prisão, em março passado, no Paquistão, de Abu Zubaydah, tido com um dos principais estrategistas da Al-Qaeda, como uma operação conjunta do FBI e da CIA e prova de que o muro que separava as duas agências está sendo removido pela necessidade de combater eficazmente o terrorismo. Por lei, a CIA só opera fora dos EUA. E o FBI, além de reprimir a violação às leis federais, é incumbida da contra-espionagem no território norte-americano.