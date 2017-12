FBI alerta para novo atentado aos EUA O FBI, a polícia federal dos EUA, colocou o país em alerta (mais uma vez) para a ameaça iminente de ataques terroristas. Mas ontem o alarme tinha elementos mais precisos do que os anteriores: o FBI divulgou nomes e fotos dos suspeitos de participação nos planos, inclusive o líder do grupo, um iemenita; mesmo sem apontar um alvo específico, o alerta menciona especificamente instalações americanas no Iêmen; e, pior, as informações que motivaram o alarme público indicam que o atentado poderia ser cometido ontem mesmo, ou nos próximos dias. "Quero pedir a todos os americanos que se mantenham em alerta máximo, onde quer que se encontrem", disse o procurador-geral (secretário de Justiça) John Ascroft, que assistia ontem em San Antonio (Texas) a um seminário sobre segurança e terrorismo. Leia mais Leia o especial