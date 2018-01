FBI alerta para possibilidade de atentado com aviões de carga Militantes da rede extremista Al-Qaeda poderiam ter planos de seqüestrar aviões de carga no Canadá, no México ou no Caribe para usá-los em atentados contra usinas nucleares nos Estados Unidos, disseram funcionários americanos. Segundo eles, o FBI ficou sabendo da ameaça com base em uma única fonte e enviou um alerta a outros setores do governo e ao setor de aviação. "Ainda não pudemos avaliar completamente a credibilidade" da informação, disse um funcionário. Os EUA fecharam hoje suas missões diplomáticas na Arábia Saudita devido ao temor de atentados, apesar de os cidadãos americanos que residem no país não terem dado muita importância ao alerta. Um executivo americano que trabalha na Arábia Saudita disse que a Embaixada dos EUA em Riad parece um "lobo uivando", ironizando os sucessivos alertas emitidos pela representação diplomática. No Bahrein, a embaixada britânica alertou hoje seus cidadãos sobre uma "alta ameaça de ataques terroristas" contra alvos ocidentais.