FBI alerta para possíveis ataques a sinagogas e bairros judeus Extremistas islâmicos podem cometer atentados com caminhões-tanque carregados de explosivos contra interesses judaicos nos Estados Unidos e em outros países, alertou, nesta sexta-feira, o FBI, a polícia federal norte-americana. "Nossos agentes obtiveram informações de que o terror está pensando em explodir caminhões-tanque principalmente diante de sinagogas e escolas judaicas", disse o porta-voz do FBI, Bill Carter. "Não conseguimos confirmar a maior parte das informações, mas, por medida de precaução, decidimos alertar as autoridades e forças de segurança", acrescentou Carter. O FBI investiga também denúncia feita por um norte-americano de origem libanesa sobre a preparação de um atentado à bomba em Las Vegas, que seria cometido em 4 de julho - na festa da indepedência dos EUA. Michael Hamdan, um empresário de 54 anos, disse ter interceptado involuntariamente em seu celular uma conversação em árabe de pessoas sobre um plano de ataque a Las Vegas. "Liguei o celular e, para minha surpresa, comecei a ouvir o estranho diálogo", contou Hamdan que fala árabe fluentemente. "A conversa durou mais de um minuto. Um deles dizia: ´Estamos na cidade da corrupção, da prostituição e do jogo, e falam em liberdade. Bem, vamos golpeá-los no dia da liberdade´." Segundo Hamdan, o outro interlocutor limitava-se a dizer "de acordo". "Levamos essa denúncia muito a sério e estamos realizando minuciosa investigação", disse Daron Borst, chefe da delegacia do FBI no Estado de Nevada. As chamadas telefônicas por celulares ocorrem mediante o uso de antenas instaladas ao longo das rodovias e não raro algumas delas podem ser captadas em números errados. Contudo, as empresas de telecomunicações têm condições de indicar número, hora e local das chamadas. Os agentes trabalham com esses dados. Em Londres, o jornal The Times informou que Osama bin Laden, líder da rede terrorista Al-Qaeda, pretende dirigir em breve pela televisão um pronunciamento aos muçulmanos de todo o mundo. Segundo o jornal, que atribuiu a informação à um site árabe da internet, Bin Laden pretende mostrar que está vivo. Serviços secretos norte-americanos acham que ele pode estar no Afeganistão com seu alto comando ou num local ao longo da fronteira paquistanesa.