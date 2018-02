FBI alerta para risco de atentado em ônibus e trens Terroristas poderão tentar atacar ônibus e linhas de trem em grandes cidades americanas neste verão, de acordo com um boletim do governo dos EUA emitido para forças policiais de todo o país. O FBI e o Departamento de Segurança Interna informa que terroristas poderão tentar esconder bombas em malas, bolsas e mochilas. O boletim cita informações ?não-confirmadas? como indicação de que tais bombas poderão ser feitas de fertilizante e óleo diesel, como o explosivo utilizado para derrubar o prédio federal de Oklahoma em 1995. Uma alta autoridade policial, falando sob condição de não ter seu nome revelado, disse que informações recentes, juntamente com o atentado de 11 de março em Madri, aumentaram o nível de preocupação com um ataque aos EUA.