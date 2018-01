FBI anuncia prisão de 27 mafiosos em Nova York Mais de 100 agentes do FBI e policiais prenderam mais de 20 supostos membros da Máfia numa batida que promotores chamaram de golpe decisivo contra a família criminosa Bonanno. As autoridades abriram um indiciamento por 20 diferentes acusações contra 27 membros e associados da família. As acusações incluem crimes como assassinato e conspiração. No Canadá, a polícia prendeu o suposto líder da Máfia de Montreal, atendendo a uma solicitação dos Estados Unidos. Vito Rizzuto deverá ser extraditado para responder a acusações de assassinato e intimidação que remontam a 1981. Segundo a polícia americana, as pessoas detidas na batida de hoje em Nova York foram responsáveis por sete homicídios até então sem solução.