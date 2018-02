FBI apreende moedas de prata com Bob Esponja O FBI apreendeu na sede de Chicago da empresa Peregrine Financial Group, acusada de fraude financeira, moedas com a efígie do personagem de desenho animado Bob Esponja. As peças de prata foram cunhadas por ordem do ex-diretor da Peregrine responsável pelos crimes. As moedas tinham a inscrição "Em Bob Esponja confiamos".