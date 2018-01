FBI aumenta recompensa por autor de cartas com antraz O FBI e o serviço postal dos Estados Unidos estão lançando uma nova iniciativa para tentar identificar e prender os responsáveis pelas quatro cartas infectadas com a bactéria do antraz que foram postadas na cidade de Trenton, no Estado de Nova Jérsei. Segundo as autoridades, essas cartas causaram já cinco mortes. Uma das medidas anunciadas é a elevação, para US$ 2.500.000, da recompensa por informações que levem aos culpados por todas as quatro cartas, dos quais US$ 2 milhões são oferecidos pelo FBI e pelos correios e US$ 500 mil, por uma empresa particular. Além disso, serão distribuídos folhetos com fotos dos envelopes contaminados. ?Temos razões para acreditar que há pessoas que têm informações pertinentes à investigação que ainda não se apresentaram?, diz o comunicado oficial do FBI, divulgado no site www.fbi.gov. A polícia federal americana também disponibilizou um e-mail sigiloso para receber denúncias sobre o antraz: amerithrax@fbi.gov. Leia o especial