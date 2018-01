FBI busca suspeito de enviar bombas pelo correio O FBI, polícia federal americana, emitiu boletim de busca para um homem de 22 anos que teria relação com uma onda de bombas de fabricação caseira encontradas em caixas de correio de zonas rurais, informou a polícia do Texas. O porta-voz policial Bill Morgan disse que um boletim identificou o homem como Luke John Helder, que que foi visto dirigindo um veículo Honda Accord cinza. Segundo Morgan, o boletim adverte que Helder está armado e é perigoso. O anúncio foi feito logo depois que uma bomba semelhante às 17 outras encontradas em quatro Estados foi descoberta numa caixa de correio em Amarillo, junto com uma carta. A bomba parece vir da mesma fonte que as outras encontradas no Meio Oeste americano e no Estado do Colorado, afirmou hoje o FBI. Um agente federal no Colorado, Daniel T. Leyman, disse não ser possível "descartar que Helder esteja ligado a algum tipo de organização". A maior parte das bombas anteriores foi acompanhada de notas antigoverno, que advertiam que "Mais avisos estão a caminho". "Trata-se de outra bomba de fabricação caseira. Parece semelhante às demais", disse o agente do FBI Larry Holmquist, em Omaha. "Segundo uma inspeção inicial, parece ser da mesma fonte". O FBI em Omaha, onde estão concentradas as investigações, recusou-se a confirmar imediatamente que o homem é suspeito no caso. A bomba no Texas foi encontrada na tarde de segunda-feira, revelou Holmquist, porta-voz da força-tarefa em Omaha. Não houve informações imediatas sobre onde ou como foi encontrada. Ainda não houve detenções no caso e, apenas na sexta-feira, ocorreram ferimentos em seis pessoas. Autoridades disseram que as mensagens antigovernamentais encontradas junto com a maioria dos artefatos anteriores eram praticamente idênticas. Especialistas avaliam que provavelmente foi um americano de meia idade que as escreveu. O FBI havia informado, na segunda-feira, que as primeiras 15 bombas vieram certamente da mesma fonte. A 16ª, encontrada segunda-feira em Nebraska, era "bem parecida" com as 15 outras, segundo Mike Matuzek, gerente do Serviço Postal de Nebrasca e sudoeste de Iowa. Um agente do FBI, Mark Mershon, disse que a 17ª bomba, descoberta segunda-feira no centro-sul do Colorado, era semelhante às demais. As bombas são fabricadas com canos de aço e baterias, e seriam detonadas ao serem tocadas. Autoridades temem que a onda de terrorismo tenha se espalhado por todo o Meio Oeste. "A preocupação lógica é: ´Seria a ponta de um iceberg?´", questionou Mershon. Carteiros na região foram aconselhados a não entregar pacotes fechados. O pânico teve início na sexta-feira, quando seis pessoas ficaram feridas por explosivos em caixas de correio em Illinois e Iowa, criando novos temores de terrorismo doméstico no centro dos Estados Unidos, num momento em que estava sendo esquecida a onda de ataques com antraz que se seguiu aos atentados de 11 de setembro.