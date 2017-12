FBI confirma morte de agente em tiroteio no tribunal Um guarda do serviço de proteção federal dos EUA morreu hoje após ter sido baleado em um edifício federal do FBI em Detroit, no estado norte-americano de Michigan, informou a porta-voz do FBI Dawn Clenney. Depois que o agente foi baleado, o atirador também foi atingido. Clenney disse que um homem entrou no lobby do edifício federal McNamara por volta das 14h15 (de Brasília). O homem carregava uma sacola e quando aproximou-se da área de segurança, um guarda perguntou o que havia na sacola, disse a porta-voz. Ele pegou uma arma na sacola e atirou contra o guarda.