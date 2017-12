FBI dá batida em entidades filantrópicas islâmicas Agentes federais americanos, portando mandados de busca, revistaram duas organizações islâmicas que, segundo autoridades do governo, são suspeitas de financiar grupos terroristas. Aduas organizações, sediadas em subúrbios de Chicago, Illinois - Global Relief Foundation, em Bridgeview, e Benevolence International Foundation, em Palos Hills - foram revistadas ontem, informa um porta-voz do FBI. Não houve prisões. Dois escritórios da Global Relief Foundation na Iugoslávia também foram revistados, por tropas da Otan e pela polícia da ONU. Segundo a Otan, diversas pessoas foram detidas. Os recursos dos dois grupos islâmicos foram congelados, informa o Departamento do Tesouro americano. ?Houve uma ação coordenada para bloquear esses recursos, porque os grupos são suspeitos de financiar atividades terroristas?, disse Tony Fratto, porta-voz do Tesouro. Da sede da Global Relief Foundation no Estado americano de Illinois o FBI retirou peças de mobília, documentos, fitas e computadores, disse Asim Ghafoor, um porta-voz da entidade. Segundo ele, os agentes ficaram no local das nove da manhã às seis da tarde. A Global Relief emitiu uma declaração negando qualquer conexão com terrorismo. ?Se estão investigando terrorismo, não vão achar nada aqui?, disse Roger Simmons, advogado do grupo. ?É um engano terrível?. Leia o especial