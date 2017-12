FBI dá detalhes do cerco a Montesinos A polícia federal norte-americana (FBI, por sua sigla em inglês) forneceu detalhes, nesta quinta-feira, sobre as investigações que levaram à prisão, na Venezuela, de Vladimiro Montesinos, ex-assessor de segurança do Peru, e forneceu também o nome do informante que supostamente delatou o fugitivo. Em um evidente esforço para defender sua participação na operação, o FBI revelou trechos de diversas mensagens de correio eletrônico nas quais Montesinos, de seu refúgio em Caracas, ameaçava diretores de um banco de Miami que se negavam a lhe entregar milhões de dólares que estavam em sua conta. "Eu vou sempre até o fim e, quando ajo assim, o faço de forma decisiva", afirmou Montesinos em mensagem dirigida ao gerente do Pacific Credit Miami, subsidiária de um banco das Ilhas Grande Caiman, no Caribe. O FBI calcula que Montesinos guardava cerca de US$ 38 milhões nessa conta, voluntariamente congelada pelo banco. O ex-assessor peruano advertiu que seus homens de confiança em Miami estavam vigiando os diretores do banco e que ele (Montesinos) estava disposto a agir com a mesma determinação que mostrou durante uma ofensiva contra a Embaixada do Japão em Lima, onde eliminou um comando de seqüestradores. As ameaças feitas por Montesinos aos executivos do banco fazem parte de uma acusação federal apresentada nesta quinta-feira em Miami contra o ex-agente de inteligência da Venezuela José Guevara, quem supostamente revelou o paradeiro de Montesinos. Guevara foi inicialmente confundido com seu primo, José Otoniel Guevara, o que aparentemente levou as autoridades venezuelanas a levantarem dúvidas sobre o envolvimento do FBI na captura de Montesinos. O jornal The Miami Herald garantiu nesta quinta-feira que um funcionário do Poder Judiciário do Peru afirmou que, "a respeito da identidade do informante venezuelano, temos de creditar ao FBI". Um porta-voz do FBI informou nesta quinta-feira que José Guevara abandonou o serviço venezuelano de inteligência em 1999, logo depois de o presidente Hugo Chávez chegar ao poder. Não se sabe quando ele começou a atuar sob as ordens de Montesinos. Segundo a mesma fonte, Guevara foi preso na sexta-feira após um encontro com um gerente do Pacific Credit no lobby do Hotel Intercontinental de Miami, onde tentou pressioná-lo para conseguir a liberação do dinheiro de Montesinos. Durante o interrogatório, Guevara supostamente teria dito que era encarregado pela segurança de Montesinos em Caracas, apontando diretamente para a casa onde ele se encontrava escondido. O porta-voz do FBI disse ainda que, horas antes de sua captura em Caracas, Montesinos conversou por telefone com Guevara, ignorando que este já estava detido em Miami. O diretor do FBI em Miami, Héctor Pesquera, afirmou ao The Miami Herald que os detalhes sobre o caso de Guevara foram compartilhados com a polícia do Peru, mas que as autoridades norte-americanas e peruanas duvidaram da posição de seus colegas venezuelanos. "O governo do Peru pensava, assim como nós, que o governo venezuelano tinha conhecimento da presença do senhor Montesinos em seu território", disse Pesquera. Segundo o FBI, a captura de Montesinos ocorreu quando Guevara telefonou a um colega em Caracas, o ex-policial venezuelano José Luis Nuñez, que se comprometeu a entregar o fugitivo peruano em frente à Embaixada do Peru, na capital da Venezuela. No entanto, por motivos ainda não determinados pelo FBI, as autoridades venzuelanas tomaram conhecimento do que estava ocorrendo, se anteciparam e prenderam Montesinos para entregá-lo a Lima. Pesquera disse que Guevara aceitou trair Montesinos por dois motivos: para não ser processado por extorsão nos Estados Unidos e por uma promessa do Peru referente a uma recompensa de US$ 5 milhões para revelar o paradeiro do fugitivo.