FBI divulga lista de suspeitos de sequestros O FBI (polícia federal americana) identificou 19 pessoas que, segundo acredita, participaram do seqüestro dos quatro aviões utilizados nos atentados de terça-feira contra o World Trade Center e o Pentágono. Mas o FBI admite que os nomes podem ser falsos - provenientes de documentos forjados ou roubados. No vôo 77 da American Airlines lançado contra o Pentágono estavam os seguintes suspeitos: Hani Hanjour - provavelmente piloto; residências no Arizona e na Califórnia; Jalid al-Midhar - Califórnia e Nova York; Majed Moqed - sem dados; Nawaq Alhamzi - Califórnia e Flórida; Salem Alhamzi - Flórida; Vôo 11 da American, lançado contra a torre norte do Trade: Satam al-Sugami - procedência, Emirados Árabes; Waleed M. Alshehri - piloto; Flórida; Wail Alshehri - piloto; Flórida e Massachusetts; Mohamed Atta - piloto; Flórida e Alemanha; Abdulaziz Alomari - piloto; Flórida. Vôo 175 da United Airlines, lançado contra a torre sul do Trade: Fayez Ahmed, Ahmed Alghamdi, Hamza Alghamdi e Mohald Alsheri - residentes na Flórida. Vôo 93 da United, que caiu na Pensilvânia: Zia Jarrahi - piloto; Flórida; Saeed Alghamdi, Ahmed Alhaznawi e Ahmed Alnami - residentes na Flórida.