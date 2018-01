FBI divulga perfil de bioterrorista Em uma coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, o FBI disse que a pessoa que enviou as cartas com antraz é provavelmente um homem solitário, com conhecimentos científicos, e que tem dificuldades de encarar as pessoas de frente. Além disso, segundo o FBI, o criminoso não escolhe suas vítimas ao acaso. As declarações foram dadas horas depois que o diretor de Segurança do Interior, Tom Ridge, disse ter esperanças que os ataques com o antraz estejam perdendo força. Até agora, um mês depois do primeiro caso, o FBI continua sem identificar o autor das cartas e a origem delas. Os ataques bioterroristas já mataram quatro pessoas e contagiaram outras 10.