FBI diz que ação de atirador no Tennessee foi ato terrorista

WASHINGTON - O FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, afirmou na quarta-feira, 16, que o ataque ocorrido em julho contra duas instalações militares em Chattanooga, no estado do Tennessee, no qual cinco pessoas morreram, foi "motivado por propaganda de uma organização terrorista estrangeira".

Esta é a primeira vez que as autoridades oferecem detalhes sobre os motivos que levaram o kuwaitiano naturalizado americano Mohamed Youssef Abdulazeez, de 24 anos, a atirar contra quatro fuzileiros navais e um sargento da marinha, além de ferir outras duas pessoas.

Em entrevista coletiva em Nova York, o diretor do FBI, James Comey, assegurou que "não há dúvidas de que o assassino de Chattanooga era influenciado e motivado por propaganda de uma organização terrorista estrangeira", mas acrescentou que é difícil determinar com segurança qual foi a organização em questão.

Horas depois do anúncio do FBI, a marinha americana anunciou que os cinco homens mortos e o fuzileiro naval que ficou ferido serão condecorados com a medalha "Coração Púrpura", reservada aos militares feridos no campo de batalha. / EFE