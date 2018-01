FBI diz que bombas em caixas postais são idênticas As bombas caseiras colocadas em caixas de correio no Estados de Illinois, Iowa e Nebraska são quase idênticas e está claro que tinham a mesma procedência, informou nesta segunda-feira o FBI. O agente Larry Holmquist disse que todas as bombas eram feitas como mesmo tipo de material e só variavam ligeiramente nos mecanismos de detonação. Mas ele não deu maiores detalhes. "Não há dúvidas de que tenham sido colocadas pela mesma pessoa, ou pessoas", acrescentou Holmquist. Disse que as cartas que acompanhavam as bombas - que levavam mensagens contra o governo - também eram idênticas. Seis pessoas ficaram feridas nas explosões de sexta-feira em Illinois e Iowa. No sábado, outras seis bombas foram encontradas em áreas rurais de Nebraska e no domingo mais sete, fazendo seu número total subir para 15. As autoridades detonaram sem maiores problemas todas as bombas encontradas em Nebraska. Tais atentados ocorrem sete meses após o serviço de correios dos EUA passar pela crise provocada pelas cartas que continham o bacilo do antraz.