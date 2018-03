FBI diz que casos de antraz são "preocupantes" O Federal Bureau of Investigation (FBI) está investigando a possibilidade de o antraz detectado em dois moradores da Flórida ser resultado de uma ação terrorista ou criminosa, segundo agências interbnacionais. O bacilo que matou um homem na semana passada foi encontrado no nariz de um de seus colegas de trabalho e em um teclado de computador no jornal em que ambos trabalhavam. "O FBI ainda não foi capaz de encontrar a fonte ou a causa do antraz, mas esse tipo de situação aponta para intenções criminosas ou terroristas porque é muito raro haver duas pessoas que trabalham em um mesmo prédio que tenham inalado o bacilo", disse com autoridade. O FBI isolou o prédio de escritórios e está em busca de pistas. Segundo autoridades, quaisquer trabalhadores com sintomas de gripe passarão por testes. Leia o especial