FBI diz que fotocopiadoras ajudaram a espalhar antraz As fotocopiadoras ajudaram a propagar as esporas de antraz na editora do norte de Miami na qual morreu no ano passado um editor como conseqüência da enfermidade, revelou um informe do FBI. A descoberta, apesar de não haver nenhuma novidade sobre a origem dos ataques com a bactéria, dá aos cientistas uma visão melhor sobre o desenvolvimento da bactéria. Agentes do FBI armados com a mais recente tecnologia para a detecção microscópica regressaram ao edifício em agosto para uma nova investigação de 12 dias. Grande quantidade de esporos se alojou nas fotocopiadoras através do papel armazenado nas bandejas junto com a correspondência, segundo a investigação. As 12 fotocopiadoras do edifício da editora estavam fortemente contaminadas, enfatizaram os investigadores.