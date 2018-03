FBI diz ter encontrado tubos com amostras de peste O FBI disse ter localizado todos os tubos com amostras do bacilo de Yersin (Yersinia pestis), que causa a peste bubônica, que haviam sido dados como desaparecidos no Centro de Ciências de Saúde da Texas Tech University. O agente do FBI Lupe González disse que os tubos estavam sendo usados em uma pesquisa, e que não há perigo para a saúde pública. Segundo ele, nenhuma prisão foi feita, mas a investigação criminal sobre o caso prossegue.