FBI e FAA investigam aeronave não tripulada

O departamento federal de investigação dos EUA (FBI, na sigla em inglês) pediu ajuda para localizar a aeronave não tripulada avistada pelo piloto de um avião da Alitalia na tarde de segunda-feira. O piloto relatou ter visto o avião a cerca de quatro a cinco milhas (entre 6,5 e 8 quilômetros) do aeroporto.

Em um comunicado, a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) disse que também está investigando o incidente, mas tinha pouca informação além do relatório inicial do piloto. A Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, que opera o aeroporto JFK, confirmou a notícia, mas não forneceu mais informações.

O avião da Alitalia estava voando a uma altitude de cerca de 1.500 pés (450 metros) quando o piloto avistou o drone, de acordo com a FAA. O avião não tripulado ficou a menos de 65 metros do avião, de acordo com os comunicados da FAA e do FBI, embora a proximidade não fosse pequena o suficiente para forçar o piloto a mudar de rumo.

"O FBI está pedindo que qualquer pessoa com informações sobre a aeronave não-tripulada ou o operador entre em contato", disse o agente especial do FBI encarregado da questão, John Giacalone, em um comunicado. "Nossa principal preocupação é a segurança dos passageiros e tripulantes da aeronave". As informações são da Dow Jones.