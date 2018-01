FBI envia equipe para investigar explosões em Riad O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA está enviando uma equipe de especialistas para investigar as explosões que ocorreram esta madrugada em Riad, na capital da Arábia Saudita, de acordo com a CNN. O grupo é formado por 12 agentes que viajarão ainda hoje para a Arábia Saudita. Pelo menos 20 pessoas morreram nos atentados terroristas ocorridos ontem contra áreas residenciais, habitadas na maioria por estrangeiros.