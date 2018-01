FBI enviará agentes ao Iraque para recuperar relíquias A polícia federal dos EUA, o FBI, enviará agentes ao Iraque para ajudar na recuperação dos tesouros roubados do Museu de Bagdá, que foi saqueado após a tomada da capital pelas tropas dos Estados Unidos, acusadas de omissão perante a dilapidação do patrimônio histórico do país. ?Estamos comprometidos em garantir que esses bens sejam devolvidos ao povo iraquiano?, disse o diretor do FBI, Robert Mueller. Ele acrescentou que os agentes ?ajudarão nas investigações criminais? e na tarefa de recuperação dos objetos desaparecidos durante os saques. O diretor acrescentou que especialistas do FBI estão cooperando com a Interpol para rastrear peças no mercado negro internacional. Veja o especial :