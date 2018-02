FBI está investigando bombas como ato de terrorismo

"Continuamos a mobilizar todos os nossos recursos para proteger nossos cidadãos e investigar e responder esse ataque", disse ele. "Sempre que bombas forem usadas para atacar civis inocentes, isso é um ato de terror." Obama frisou que ainda não se sabe se o ataque foi executado por uma organização terrorista ou se por um indivíduo. Também não está claro se o ataque foi doméstico ou estrangeiro.

Segundo ele, a investigação está no início e levará tempo para a análise de todas as evidências. "Mas vamos descobrir quem prejudicou nossos cidadãos e vamos responsabilizá-los por isso", afirmou. As informações são da Market News International.