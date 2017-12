FBI faz alerta para companhias elétricas e de transportes O FBI colocou um boletim em seu site na Internet aconselhando as companhias de energia elétrica e de transportes do país a ficarem alertas no dia 11 de setembro, por causa de ameaças relacionadas aos eventos ligados ao aniversário de um ano dos atentados a Nova York e Washington. O boletim, distribuído na semana passada, ressaltou também que o órgão não recebeu nenhuma informação específica ou confiável sobre a possibilidade de que os eventos de quarta-feira em memória da data serão alvos de terroristas. Outros eventos mencionados como preocupantes para questões de segurança são a Assembléia Geral da ONU, a partir do dia 10 de setembro, em Nova York, e os encontros do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), entre 25 e 29 de setembro, em Washington. "Um grande volume de ameaças de procedências duvidosas tem sido recebido e investigado pelo FBI", destacou o boletim. "Várias dessas ameaças fazem referências ao 11 de setembro e a Nova York e Washington", observou o FBI.