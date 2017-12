FBI identificou 5 suspeitos árabes, dizem jornais Agentes do FBI já identificaram cinco suspeitos, todos de origem árabe, dos atentados de terça-feira, segundo os dois maiores jornais de Boston, cidade de origem dos vôos que caíram no World Trade Center. Segundo o Boston Herald e o Boston Globe, cinco homens, com passaportes de países árabes, entraram nos dois vôos, que partiram terça-feira de manhã do aeroporto de Logan, em Boston. Em menos de uma hora, cada um dos aviões iria se chocar contra o World Trade Center em Nova York. Ainda segundo os jornais, agentes do FBI também acharam dois carros usados pelos possíveis seqüestradores, um no estacionamento do Logan e o outro no estacionamento do aeroporto de Portland, Maine, onde dois dos seqüestradores teriam parado antes de seguir para Boston. Os agentes do FBI ainda acharam manuais de vôo em um dos carros. Os manuais estariam em língua árabe, segundo os jornais. Existem também evidências de que pelo menos um dos homens seria um piloto treinado. Segundo os jornais, os dois homens que pararam primeiro em Portland seriam irmãos, chegados recentemente aos Estados Unidos do Canadá. Seus passaportes seriam dos Emirados Árabes Unidos.