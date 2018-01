FBI investiga agente de Israel infiltrado no Pentágono O FBI investiga a presença de um espião de Israel atuando no gabinete do secretário de Defesa Donald Rumsfeld, informa a TV americana CBS News. Segundo jornalistas da emissora, o FBI crê ter evidências ?sólidas? de que o agente infiltrado forneceu a Israel materiais secretos, incluindo discussões sobre a política dos Estados Unidos para com o Irã. No centro da investigação está o Comitê de Negócios Públicos Americano-Israelense (AIPAC, na sigla em inglês), um poderoso ?lobby? pró-Israel que atua em Washington. O caso levanta a preocupação de o agente ter influenciado políticas americanas, incluindo em relação à guerra no Iraque. O AIPAC foi informado da investigação e afirma estar cooperando com o governo para apurar os fatos. Um porta-voz do governo israelense classificou as alegações de ?totalmente falsas e ofensivas?, segundo a CBS.