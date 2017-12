FBI investiga casas de suspeitos na Flórida Agentes do FBI vasculharam as casas de quatro pessoas no sul da Flórida, na madrugada de quarta-feira, depois de identificá-las, através de arquivos antiterroristas, como simpatizantes de Osama bin Laden, segundo o jornal Miami Herald. Os agentes, junto com policiais locais, obtiveram mandados de busca na noite de terça-feira, executando revistas "bem completas" na madrugada. Segundo o Herald, maior jornal da Flórida, os agentes não revelaram os resultados das buscas. O FBI cruzou os nomes de todos os passageiros nos quatro aviões seqüestrados terça-feira com arquivos de várias equipes antiterroristas. A operação teria revelado quatro nomes, todos de moradores de Broward County, no sul da Flórida.