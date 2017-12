FBI investiga contratos da Halliburton com governo Bush O FBI começa a investigar a legalidade dos contratos concedidos, sem concorrência, pelo Departamento de Defesa dos EUA à empresa Halliburton. A polícia federal americana já requisitou entrevista com uma alta funcionária do Exército e reuniu documentos de diversos setores da administração. O inquérito expande uma investigação anterior, na qual o FBI apurou se a companhia vinha superfaturando o combustível vendido às tropas no Iraque, e transforma em questão criminal a polêmica eleitoral sobre o suposto favorecimento do governo à empresa, que já foi capitaneada pelo vice de Bush, Dick Cheney. Agentes do FBI querem ouvir Bunnatine Greenhouse, chefe de um corpo de engenheiros do Exército e que semana passada denunciou a concessão ilegal de contratos no valor de bilhões de dólares à KBR, uma subsidiária da Halliburton.