FBI investiga homem que enviou a si mesmo como carga Agentes federais informam que estão investigando como um homem conseguiu viajar num avião de carga de Dallas a Nova York, remetendo-se num caixote de madeira. Depois de horas de viagem, Charles McKinley abriu a caixa por dentro, com a ajuda de um pé-de-cabra. Ele saiu da encomenda na soleira da casa de seus pais, cumprimentou o entregador estupefato e saiu andando, segundo o jornal Dallas Morning News. O entregador chamou a polícia. McKinley ainda não foi acusado de nenhum crime, dizem as autoridades. O FBI e a Autoridade de Segurança nos Transportes investigam o caso. ?É fantástico que o cavalheiro tenha sobrevivido. É um caso totalmente bizarro?, disse a agente do FBI Lori Bailey. ?Nossa preocupação, no memento, é descobrir como isso foi feito?.