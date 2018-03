FBI investiga sumiço de amostras de peste bubônica O FBI investiga o desaparecimento de 30 a 35 tubos de ensaio contendo o bacilo de Yersin (Yersinia pestis), que causa a peste bubônica. As amostras desapareceram de um laboratório do Centro de Ciências da Saúde da Texas Tech University. Há suspeitas de que elas tenham sido furtadas. Autoridades municipais devem conceder ainda hoje uma entrevista coletiva para revelar mais informações sobre o assunto. O site na Internet do Lubbock Avalanche Journal, citando fontes não identificadas, informou que o desaparecimento dos tubos de ensaio foi percebido há alguns dias, mas só foi revelado ontem à polícia. De acordo com o jornal, 60 investigadores de diversas áreas dirigiram-se ao local. Em Washington, agentes do FBI confirmaram terem sido contatados ontem à noite para investigar o desaparecimento e enviaram seus subordinados para auxiliar as autoridades locais.