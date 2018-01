FBI investiga vínculo do governo saudita com o 11 de setembro O FBI (polícia federal americana) está investigando um possível envolvimento direto do governo da Arábia Saudita no fornecimento de dinheiro a dois seqüestradores-suicidas sauditas que participaram do atentado a bomba de 11 de setembro contra a sede do Pentágono, em Washington. O governo de Riad tem sido acusado de não colaborar o suficiente com os investigadores americanos, informou hoje o jornal New York Times, citando um projeto da comissão bicameral do Congresso que investiga os antentados. Investigando falhas atribuídas ao FBI que poderia ter evitado os atentados, o Comitê de Inteligência do Senado teria encontrado evidências sobre a implicação da Arábia Saudita no episódio. Um estudante saudita de San Diego, identificado como Omar Al-Bayoumi, teria repassado dinheiro que recebia regularmente da embaixada saudita em Washington aos seqüestradores Khalid al-Mihdhar e Nawaf al-Hazmi, que lançaram um avião contra o Pentágono. O estudante teria alugado um apartamento para os terroristas em San Diego, um ano antes dos ataques ao World Trade center e ao Pentágono. As autoridades do FBI não escondem uma grande dose de cautela ao comentar o caso, pois, segundo sustentam, é ainda muito cedo para acusar Riad. "É bom lembrar que a monarquia saudita costuma ajudar cidadãos no exterior", insistiu um alto funcionário do Pentágono que acompanha o presidente George W. Bush num giro pelo Leste Europeu. Segundo ele, o FBI vem recebendo "preciosa" colaboração do governo saudita em suas investigações contra o terror. O dinheiro entregue ao estudante provinha de uma conta da princesa Haifa Al-Faisal no Riggs Bank, em Washington.