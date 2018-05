FBI investigará mortes de 10 jornalistas no país O Sindicato dos Jornalistas de Honduras afirmou ontem que a morte de dez profissionais da área será investigada por agentes do FBI. De acordo com o presidente da entidade, Elán Reyes, as ameaças a outros cinco repórteres também serão apuradas pela polícia federal americana. Ele não forneceu mais detalhes. Apenas dois dos casos foram esclarecidos pela polícia hondurenha. Todos os assassinatos ocorreram em 2010.