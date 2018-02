FBI lança alerta máximo para nova ameaça de ataque terrorista O FBI lançou, nesta segunda-feira, um alerta para nova ameaça de ataque terrorista, pedindo aos norte-americanos e às forças de segurança que fiquem em estado de alerta máximo para possíveis ataques nesta semana, nos Estados Unidos e no exterior. O anúncio foi baseado em novas informações consideradas críveis, mas "não especificou quais seriam os alvos ou os métodos", afirmou o diretor do FBI, Robert Mueller. O alerta foi distribuído para 18 mil agências de segurança. "Com base em informações recebidas, a administração concluiu que podem ocorrer mais atentados terroristas dentro dos EUA ou contra interesses norte-americanos no exterior, na próxima semana", disse o procurador-geral John Ashcroft. Ele acrescentou que, embora não haja informações específicas sobre o tipo de atentado ou alvos, o FBI estava lançando o alerta para os norte-americanos porque "eles podem fazer um bom julgamento e entender este tipo de informação". O procurador-geral pediu aos cidadãos para serem pacientes, caso encontrem medidas de segurança adicionais. Também solicitou à população que avise as autoridades, se perceberem qualquer atividade suspeita. Leia o especial