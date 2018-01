FBI lança caçada mundial contra 4 possíveis terroristas O FBI emitiu um boletim anunciando uma busca em escala mundial por quatro homens, supostamente envolvidos em possíveis ataques terroristas contra os Estados Unidos. O FBI publicou o boletim em seu website e fez passar o aviso entre agências de polícia, depois que informações recentes indicaram que os quatro podem estar envolvidos no planejamento de um ataque não-especificado contra interesses americanos, diz uma autoridade policial que pediu para não ser identificada. O FBI vem buscando informações sobre os quatro - dois sauditas, um marroquino e um tunisiano - há meses, mas os novos dados levaram a um aumento na urgência das buscas. Acredita-se que nenhum deles esteja em território americano. Os homens procurados são Adnan G. El Shukrijumah, saudita com ligações no sul da Flórida; Karim El Mejjati, marroquino portador de passaporte francês; Zubayr Al-Rimi, saudita; Abderraouf Jdey, tunisiano que talvez tenha passaporte canadense. As autoridades já descreveram El Shukrijumah como um possível agente da Al-Qaeda, com funções semelhantes às de Mohamed Atta, um dos principais responsáveis pelos atentados de 11 de setembro de 2001. Jdey, que se naturalizou canadense em 1995, está entre os homens que deixaram mensagens suicidas em vídeos encontrados no Afeganistão.