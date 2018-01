FBI não deu atenção a memorando sobre terroristas Funcionários do governo norte-americano revelaram, neste terça-feira, o conteúdo de memorando secreto, escrito por um agente do FBI em Phoenix, em meados do ano passado, que pedia ao escritório da polícia federal norte-americana que investigasse pessoas procedentes do Oriente Médio matriculados em escolas de pilotagem nos Estados Unidos. Este mesmo documento, segundo informou hoje The New York Times, trazia o nome de Osama bin Laden e informava que grupos terroristas podiam estar enviando estudantes às escolas de pilotagem como um primeiro passo do que seria um esforço sincronizado para colocar militantes islâmicos no setor de aviação civil ao redor do mundo como pilotos, guardas de segurança e encarregados de manutenção de aviões. A existência do memorando, porém, é conhecida há meses, mas poucos detalhes estavam disponíveis até agora, quando alguns parlamentares e membros do pessoal administrativo do Congresso foram autorizados a lê-lo. Robert S. Mueller III, que assumiu o cargo de diretor duas semanas antes dos ataques terroristas, reconheceu que a polícia federal dera pouca atenção ao memorando. Mueller é responsável pela criação de novas unidades de análise dentro do FBI. Uma dessas unidades é o Escritório de Inteligência, integrante do FBI e criado como consequência direta do memorando. O objetivo do escritório é reunir e avaliar informações relacionadas com ameaças terroristas e distribuir essas informações dentro do FBI ou repassá-las para outras agências federais. Memorando de Phoenix O memorando revelado hoje foi escrito por um agente do FBI no Arizona. Ele investigava as atividades de vários homens procedentes do Oriente Médio que freqüentavam escolas de pilotagem na região. Pessoas que leram o memorando disseram que este não identificou ninguém pelo nome como seguidor da organização terrorista Al-Qaeda, não especificou quais escolas de pilotagem deviam ser investigadas ou previu explicitamente os ataques de 11 de setembro. Porém, vários legisladores que leram o memorando descreveram-no como o documento mais importante apresentado nos inquéritos do Congresso que procuram verificar se o governo teria sido advertido sobre possíveis seqüestros de aviões. Segundo vários senadores, o memorando representa uma advertência que foi ignorada. Embora o memorando procedente de Phoenix se referisse ao possível uso de escolas de pilotagem por Bin Laden, nada na mensagem fazia prever a trama que culminou no 11 de setembro. Nenhum dos homens oriundos do Oriente Médio sob investigação em Phoenix tinha qualquer ligação com a Al-Qaeda ou com os futuros ataques, acrescentaram os funcionários.