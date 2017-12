FBI nega ter identificado autor de atentados com antraz O FBI (a polícia federal norte-americana) negou nesta segunda-feira informações segundo as quais teria identificado o autor dos atentados com antraz nos EUA, que causaram a morte de cinco pessoas. "Estamos investigando energicamente e já interrogamos centenas de pessoas, mas é incorreto afirmar que identificamos o principal suspeito", disse um porta-voz do FBI. Um artigo publicado nesta segunda pelo Washington Times afirma que as investigações chegaram a uma conclusão definitiva e que o principal suspeito é um ex-cientista que vive nos arredores de Washington e trabalhou em um instituto de investigação do Exército.