FBI oferece recompensa para pistas sobre antraz O Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Serviço Postal dos EUA estão oferecendo uma recompensa de US$ 1 milhão por informações que levem à prisão dos responsáveis pelo envio de envelopes com antraz pelos correios. "Mais uma vez, nós pedimos ao público para que nos ajudem a combater o terrorismo", disse o diretor do FBI, Robert Mueller, em pronunciamento feito em conjunto com o diretor geral dos serviços de correio, Jack Potter. Mueller afirmou que o dinheiro será pago a pessoas que dêem informações que levem à prisão e condenação dos "atos terroristas" de envio do antraz pelos correios. Leia o especial