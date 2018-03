FBI pede alerta máximo à polícia O FBI, polícia federal dos Estados Unidos, pediu hoje para que as forças policias em todo país fiquem em estado de alerta máximo, em razão de possíveis atentados depois dos ataques contra o Afeganistão. O FBI emitiu o comunicado depois que aviões e mísseis norte-americanos e britânicos foram lançados contra instalações militares afegãs e do suposto terrorista Osama bin Laden. Segundo a agência, foi pedido para que as forças policiais também "fiquem preparadas para responder a qualquer ato de terrorismo e violência caso seja necessário". Fontes do FBI, no entanto, disseram não ter informação de qualquer ameaça específica, mas há vários dias as agências de inteligência e o secretário de Justiça John Ashcroft advertiram que é provável a ocorrência de um atentado terrorista. Considera-se que essa probabilidade aumente agora que os EUA tomaram uma ação militar. Leia o especial