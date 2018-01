FBI pede mais segurança nos EUA para o 4 de julho O FBI pediu que as polícias locais em todos os Estados Unidos intensifiquem suas patrulhas e fiquem atentas para sinais de atividade terrorista durante o final de semana do feriado de 4 de julho, o Dia da Independência dos EUA. A despeito disso, as autoridades afirmam que não há informações específicas sobre planos terroristas em andamento para a data. ?Sabemos que o território americano continua a ser um alvo de alta prioridade para a Al-Qaeda?, informa o boletim semanal emitido pelo FBI para 18.000 forças policiais estaduais e municipais. O Departamento de Segurança Interna dos EUA não prevê uma elevação do nível de alerta nacional, atualmente no terceiro ponto (amarelo) de uma escala de cinco possíveis.