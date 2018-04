FBI prende dois suspeitos de planejar ataque em NY Dois homens foram detidos hoje em Nova York após uma investigação de um suposto ataque a bomba contra a cidade. As prisões de Adis Medunjanin e Zarein Ahmedzay fazem parte de uma "investigação em curso" realizada pela Força-Tarefa Conjunta contra o Terrorismo, informou o agente especial Richard Kolko. Segundo Kolko e Robert Nardoza, porta-voz do escritório da promotoria do Brooklyn, não há informações imediatas sobre detalhes das acusações contra os suspeitos. Nardoza disse que eles devem comparecer ao tribunal ainda hoje.