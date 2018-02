FBI prende suspeito de enviar cartas com ricina

A identidade do suspeito será mantida sob sigilo pelo momento, informou o agente especial Daniel McMullen, da polícia federal norte-americana (FBI, por sua iniciais em inglês).

Os investigadores aguardavam testes definitivos nas cartas enviadas a Obama e ao senador Roger Wicker, do Mississippi, em um momento de agitação nos EUA por causa do atentado de segunda-feira em Boston, no qual três pessoas morreram.

De acordo com um boletim do FBI obtido pela Associated Press, as duas cartas foram postadas em Memphis, no Tennessee. As informações são da AP.