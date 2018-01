FBI procura cinco imigrantes ilegais de origem árabe O FBI está em busca de cinco homens de ascendência árabe após receber informes dos serviços de inteligência de que eles teriam entrado ilegalmente nos EUA através da fronteira com o Canadá e poderiam estar vinculados a outros sob observação por terrorismo, informaram nesta segunda-feira autoridades de Washington. O FBI não especificou se esses homens estavam envolvidos em conspiração para um atentado terrorista, mas disse que desejava interrogá-los sobre possíveis conexões com indivíduos que participam de atividades terroristas, disseram os funcionários que pediram para ficar no anonimato. Entre os pontos sobre os quais o FBI concentrou sua busca estão Nova York, indicou pelo menos uma fonte de inteligência, disseram ainda os funcionários. Devido à grande quantidade de americanos que se concentram na cidade de Nova York nas vésperas do Ano Novo, as autoridades levaram essa informação muito a sério e estão buscando os homens, apesar de não haver informação específica de que eles estejam planejando qualquer atividade, indicaram. No domingo, o FBI publicou em seu site na Internet as fotografias e os nomes dos cinco procurados: Abid Noraiz Ali, Iftikhar Khozmai Ali, Mustafa Khan Owasi, Adil Pervez e Akbar Jamal. Todos nascidos entre 1969 e 1983. O FBI advertiu, no entanto, que os nomes e as datas de nascimento podem ser falsos.