FBI realiza busca na casa de O.J. Simpson Agentes federais realizaram hoje uma busca na casa do ex-astro do futebol americano O.J. Simpson como parte de uma investigação sobre tráfico de ecstasy e roubo de equipamentos usados para captar de forma ilegal sinais de tevê a cabo. Segundo a porta-voz do FBI, Judy Orihuela, oito pessoas foram detidas em Miami e duas em Chicago como parte de uma investigação batizada de Operação X, que durou dois anos. Simpson não foi detido ou indiciado e Orihuela não quis comentar a conexão dele com a investigação. O FBI realizou buscas em nove outras casas em Miami. Os agentes chegaram à casa de Simpson por volta das 6h (horário local) e o ex-astro pôde ser, de robe, no quintal graças a imagens gravadas de um helicóptero por um canal de televisão.