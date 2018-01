FBI suspeita de explosão em Airbus O FBI suspeita que uma explosão teria ocorrido dentro do avião da American Airlines com 255 pessoas a bordo e que caiu momentos após a decolagem do aeroporto Kennedy, em Nova York. A informação sobre as suspeitas do FBI foi fornecida por autoridades da administração Bush. Segundo as autoridades, o FBI investiga se a explosão ocorreu em virtude de falha mecânica ou de sabotagem. Bill Schumann, da Administração Federal de Aviação, disse, segundo a Dow Jones, não haver indicação imediata da causa da queda do avião, ocorrida dois meses após ao atentado ao World Trade Center.