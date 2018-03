FBI tem ação limitada contra crime financeiro Cortes de pessoal e a prioridade no combate ao terrorismo debilitaram a capacidade do FBI, a polícia federal americana, de investigar crimes financeiros, relatou ontem reportagem do jornal The New York Times, citando funcionários e ex-funcionários da agência. Segundo essas fontes, mais de 1.800 agentes - quase um terço de todo o pessoal do FBI que atuava contra crime do colarinho branco - foram desviados para atividades relacionadas aos programas antiterrorismo.