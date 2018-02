FBI teme que Al-Qaeda envenene reservatórios de água O FBI, a polícia federal americana, investiga a hipótese de uma conspiração da rede terrorista Al-Qaeda para envenenar reservatórios de água dos EUA, informou, nesta terça-feira, a rede de TV americana Fox News. O suposto complô, segundo a versão da emissora, inclui a participação de jovens muçulmanos americanos, um árabe residente nos EUA e um clérigo fundamentalista radicado em Londres. A investigação teve início na semana passada, com a apreensão de documentos em poder de dois suspeitos detidos em Seattle, no Estado de Washington, e Denver, no Colorado. O temor de um novo ataque tem aumentado na medida em que se aproxima o primeiro aniversário dos atentados de 11 de setembro. Numa tentativa de evitar que esse temor contamine a população, o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, pretende realizar seis grandes eventos artísticos nos dias prévios ao 11 de setembro, informou o jornal The New York Post. O apogeu do festival, segundo a proposta de Bloomberg, seria um show do grupo U2 em Times Square, destinado a reunir um público maior do que o que tradicionalmente se concentra na praça para celebrar o ano-novo.