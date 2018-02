FBI: Três jovens americanas tentaram se juntar ao EI

Denver - O escritório do FBI em Denver afirmou, nesta terça-feira, 21, estar investigando o caso de três meninas dessa cidade, no Colorado, que foram detidas na Alemanha enquanto tentavam embarcar para a Síria para se juntar aos extremistas do Estado Islâmico (EI).

A porta-voz da polícia federal americana em Denver, Suzie Payne, disse que as meninas foram detidas na Alemanha por agentes do FBI. Elas já foram levadas de volta para os EUA e estavam com suas famílias. Suzi não divulgou a identidade das três garotas ou outros detalhes da operação.

O anúncio foi feito um mês depois de a jovem Shannon Conley, de 19 anos e também de Denver, se declarar culpada das acusações de ter conspirado para ajudar militantes na Síria. A Procuradoria dos EUA em Denver recusou-se a comentar os últimos casos. / AP