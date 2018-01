FDA adverte: uso de antidepressivo pode levar a suicídio Pacientes de alguns dos mais populares antidepressivos devem ser monitorados cuidadosamente na prevenção de sinais de suicídio, advertiu a agência oficial americana Food and Drug Administration, pedindo aos seus 10 fabricantes que acrescentem o aviso a seus rótulos. Embora a investigação da FDA sobre possíveis conexões das drogas com suicídio focalizasse, inicialmente, apenas crianças que usassem o remédio, sua advertência inclui tanto uso pediátrico quanto adulto. Não é certeza, ainda, que as drogas levem realmente ao suicídio, admitiu a agência. Mas até que isto esteja estabelecido, conselheiros da FDA pediram, no mês passado, que os pais e médicos fossem claramente cientificados de que os antidepressivos podem causar agitação, ansiedade e hostilidade num subconjunto de pacientes que estariam singularmente predispostos a efeitos colaterais raros. Hoje, a FDA, seguindo a recomendação de seus conselheiros, divulgou uma nota sobre saúde pública aconselhando médicos, pacientes, familiares e outros interessados na notícia, a serem particularmente vigilantes diante de sinais de piora da depressão ou idéias suicidas no início de terapias antidepressivas ou sempre que a dose da droga for alterada. Os remédios que levantaram a preocupação da agência são todos de novíssima geração de antidepressivos: Prozac, Paxil, Zoloft, Effexor, Celexa, Remeron, Lexapro, Luvox, Serzone and Wellbutrin. A maioria é conhecida por afetar a produção química de serotonina pelo cérebro.