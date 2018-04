FDA alerta para riscos do cigarro mentolado Uma análise feita pela Agência de Drogas e Alimentos do governo dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) aponta para a probabilidade de cigarros mentolados representarem um risco maior para a saúde pública do que os cigarros comuns. No estudo, porém, a FDA não expõe nenhuma espécie de recomendação sobre a limitação ou não do consumo dos cigarros mentolados, um dos poucos setores em expansão dentro da indústria do tabaco.